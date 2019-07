¿Angélica Rivera y el Güero Castro siguen casados? Aquí la historia de su matrimonio

View this post on Instagram

#repost @Club_Angelicariverafans Siempre voy a correr a mis hijas,.. No importa la edad que tengan ni donde estén mis hijas me hacen reír , me han echo llorar…. han limpiado mis lágrimas me han abrazado cuando más lo he necesitado , se han colgado de mis piernas. Me han visto caer agotada y me han ayudado a ser fuerte nuevamente ¡¡A veces me han vuelta loca!! Pero mis hijas son un regalo de DIOS y para siempre serán mi TESORO más grande! aunque sus vidas no me pertenezcan, mi vida si les les pertenece a ELLAS ❤las amo❤ @sofia_96castro @u.n.ii.c.o.r.nn @reginacastroooo @angelicarivera_2005 #Teamangelica #AngelicaForever #Angelicarivera #AngelicaFans #Club_Angelica #Angie #lagaviota