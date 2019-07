Las lecciones detrás de la fotografía de Nicole Kidman tras firmar su divorcio

Se han vuelto viral —una vez más— las imágenes de Nicole Kidman saliendo de los juzgados después de firmar su divorcio. Es de dominio público lo desgastante que fueron los últimos años de su matrimonio con Tom Cruise.

Aunque en un inicio de los 2000, Nicole y Tom parecían ser la pareja más romántica y atractiva, no terminó nada bien. Por la religión del actor, por las exigencias que éste misma requería dentro y fuera de la relación y las distintas formas de ver la vida.

Todo esto separó los caminos de los famosos, y las fotografías de ella saliendo de firmar su divorcio hablan por sí solas.

Divorce is the best thing that ever happened to the institution of marriage.

This picture of Nicole Kidman leaving the court after her divorce to Tom Cruise was finalized, is telling the importance of being able to legally separate from a person who is no longer good for you. pic.twitter.com/gaRTBgrPqE

