Kourtney Kardashian sorprende a sus fanáticos con su figura a los 40 en Italia

Kourtney Kardashian se dejó ver en traje de baño y los fanáticos quedaron impactados por la figura de la mujer a us 40 años, mientras continuaba sus vacaciones europeas.

Avistada a bordo de un yate en Cerdeña, Italia, se fotografió a la madre de tres hijos mirando los pintorescos alrededores mientras lucía un bikini a rayas y gafas de sol.

Kardashian, de 40 años, quien recientemente compartió un puñado de fotos de bikini en las redes sociales, también publicó un lindo clip de la escapada a su historia de Instagram de un heladero de la localidad que se detuvo en una embarcación.

En el video, Kardashian bromeó sobre una "barrera del idioma" cuando dos de sus hijos, Penélope, de 7 años, y su hijo Reign, de 4, se muestran mirando el bote de dulces.

Parece que otros pasajeros también ansiaban un postre refrescante, ya que los amigos de Kardashian, Simon Huck y Phil Riportella, luego compartieron videos del grupo tomando un refrigerio.

Pese a las increíbles fotos que han circulado en las redes sociales y muestran la "perfección" de su cuerpo, otros medios han mostrado otro ángulo de la celebridad y las críticas no han parado.

En estas fotos el cuerpo no se ve tan escultural, por el contrario, luce mucho más desgastado y poco ejercitado.

Proof the Kardashian/Jenners blatantly airbrush and photoshop all their pictures. Here’s Kourtney Kardashian unretouched, complete with cellulite and muffin top like a normal person. Not shaming, posting for unrealistic expectations they set for teens. https://t.co/7mdjfaiTBJ

— Mike Sington (@MikeSington) July 27, 2019