Jada Pinkett Smith impactó en las calles Londres con atrevido vestido de pierna descubierta

Jada Pinkett Smith, de 47 años, se dejó ver en sedoso vestido de color naranja en Londres. Si bien el vestido con botones se podía usar de manera conservadora, Smith optó por dejar los dos cierres sin hacer, creando una hendidura ultra sexy que mostraba sus piernas perfectamente esculpidas. La actriz terminó su look con un par de tacones de aguja de terciopelo con estampado de tigre de lujo, aretes de aro de oro, una elegante trinchera de satén y un pañuelo estampado de Givenchy digno de codicia.

La presentadora de Red Table Talk estaba en el Reino Unido para aparecer en el programa de entrevistas Lorraine antes de la proyección de su exitosa serie de Facebook, que co-presenta con su hija Willow Smith, de 18 años, y su madre, Adrienne Banfield-Norris, de 65 años.

Jada Pinkett Smith Shows Off Some Serious Leg In High-Slit Orange Dress In London https://t.co/u7sLmmAbjw pic.twitter.com/ePZDL9RNtm

El espectáculo picante ha estado en los titulares en los últimos meses, con Jada admitiendo una adicción a la pornografía pasada y experimentando en un trío, Willow discutiendo su bisexualidad y Adrienne hablando sobre sus múltiples matrimonios. Los fanáticos parecen no tener suficiente, ya que las mujeres revelaron recientemente que han tenido más de 300 millones de visitas.

Just interviewed @jadapsmith who says they are thinking of taking her Facebook Watch #redtabletalk international, with the possibility of an #ASAPRocky one from Sweden. #bbcnewssix pic.twitter.com/ucAret4tcS

— Chi Chi Izundu (@blondeafro) July 30, 2019