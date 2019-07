El conmovedor mensaje de Marcelo Díaz tras confirmar separación de Millaray Viera

El pasado fin de semana, se dio a conocer el quiebre entre Millaray Viera y Marcelo Díaz tras siete años de relación. La información fue confirmada por la animadora de Sabingo, de Chilevisión, quien reconoció que se separaron hace algunos meses dejando atrás sus planes de contraer matrimonio.

"Es un momento muy complicado familiarmente hablando, pero es parte de la vida. Tengo la sensación de que las emociones no se contraponen, sino que se complementan. Entonces, a pesar de que estoy como cualquier persona que estaría en mi situación, trato de enfocarme en las niñas, en mi pega, y de disfrutar de esos momentos lo más posible, aunque las otras emociones también existan", dijo en entrevista con la revista Paula, en donde también aseguró que la ruptura ocurrió en buenos términos.

"Evidentemente no es un proceso fácil, pero yo siento que los dos vamos a estar bien (…) La responsabilidad de una separación es de ambos. Son muchos los factores, y el deber de seguir en paz y poniendo a las niñas por delante también es de los dos. Yo sé con quien me emparejé y sé que va a ser así", agregó.

Millaray Viera tiene dos hijas. Julieta, la mayor, nació producto de su relación con el exvocalista de Los Bunkers, Álvaro López, y Celeste, nació el año 2017 fruto de su relación con el diputado. Fueron justamente ellas quienes aparecieron en la última publicación de Marcelo Díaz en Instagram. Y es que el político publicó un conmovedor mensaje dedicado a sus hijas.

"Por sobre todas las cosas. All You Need Is Love", escribió, en una imagen en la que también aparece su hija mayor, Javiera.



