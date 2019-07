Scarlett Johansson lució su enorme anillo de compromiso

View this post on Instagram

💰El costo del anillo de compromiso de Scarlett Johansson!🙀 La actriz mostró su anillo💍de compromiso durante su presentación en la Comic-Con en San Diego, donde habló de la película de Black Widow, cinta en la que también estará la actriz británica Rachel Weisz💁. Scarlett Johansson y Colin son pareja desde hace 2 años, y están muy enamorados💑, la estrella de Saturday Night Live ya tenía intenciones de pedirle matrimonio… y así fue, con un lujoso anillo de compromiso de 11 quilates y cuesta unos USD 400.000😵🤑. #mas23tv #scarlettjohansson #ring #compromiso