Disney de luto por la muerte de Russi Taylor, la voz de Minnie Mouse

Disney está de luto por la pérdida de la actriz Russi Taylor, quien fue la voz de Minnie Mouse durante más de 30 años, y falleció el pasado domingo 28 de julio.

Así lo informó Disney a través de sus redes en un comunicado en el que enaltecen el trabajo realizado por la actriz de 75 años.

"Minnie Mouse ha perdido su voz con la muerte de Russi Taylor. Durante más de 30 años, Minnie y Russi trabajaron juntas para divertir a millones de personas en todo el mundo, una asociación que ha hecho de Minne un icono global y a Russi la convirtió en una leyenda de la compañía Disney, querida por todos", dice el comunicado.

Además Russi también fue la voz de los personajes de Los Simpson Martin, y las gemelas Terry y Sherry.

Russi, quien nació en 1944, trabajó con Disney por muchos años, lo que era su sueño desde pequeña.

"Cuando era pequeña, fui con mi madre y mi hermano a Disneylandia. Nos sentamos a comer unas palomitas y vimos a Walt (Disney) sentado en un banco. Nos presentamos y compartimos nuestras palomitas. Me preguntó que quería hacer cuando fuera mayor y yo le contesté, 'Quiero trabajar para usted'. El dijo 'Ok'…y es lo que he hecho hasta ahora", contó Taylor.

Taylor fue la voz de Minnie en películas como "Who Framed Roger Rabbit", "Runaway Brain", "Get a Horse" y "Mickey, Donald, Goofy: Three Musketeers", y en series de televisión como "Mickey Mouse Works", "House of Mouse", "Mickey Mouse Clubhouse", y "Mickey and de Roadster Racers".

Te recomendamos en video