Betty, la juez de Master Chef, presumió su nueva silueta en la playa

View this post on Instagram

Un regalo maravilloso en un lugar espectacular. Después de 50 días de grabación de @masterchefmx nos tomamos un día de descanso en casa. @riviera_nayarit @marivalarmony . Feliz de estar en este momento de mi vida. Agradeciendo las bendiciones de mi vida. Gracias @anettemicheltv por ser la hermana que me regala la vida.