Ya llegó la exposición de Guillermo del Toro a México, y promete ser una terrorífica experiencia

Visita la expo Guillermo del Toro en las Noches VIP, generalmente las fechas se dan a conocer en las redes sociales oficiales de “En casa con mis monstruos”, ya que no son diarias. Su costo es de $1,500 e incluye souvenir, canapés y barra libre, así como otras sorpresas. Lo mejor es que es un recorrido en grupos reducidos. Del mismo modo puedes conocer sobre los recorridos nocturnos, es decir, ciertas noches en las que por $300 puedes entrar a la muestra, y de paso disfrutar de una fiesta con DJ, al final. Foto: @carmengcuevas 📸 . . . . #guillermodeltoro #encasaconmismonstruos #peugeot #jalisco #mexico #dondeir