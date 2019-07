Eliana Albasetti se confiesa tras infidelidades de Fede Koch: "Me quería morir"

Un complejo momento fue el que se vivió el pasado viernes en el programa Podemos Hablar, de Chilevisión, cuando Eliana Albasetti recordó los episodios de infidelidad que sufrió por parte de su esposo Federico Koch.

La rubia reconoció que cree fielmente en el amor y que, por lo mismo, perdonó a su pareja por las indiscreciones que cometió a lo largo de su relación.

Recordemos que la pareja experimentó un quiebre por el mismo tema en el año 2017. En dicha ocasión, Albasetti se refirió a la situación y enfrentó al ex Calle 7 en el programa Primer Plano. Casi dos años después, la pareja contrajo matrimonio en una íntima ceremonia a la que asistieron familiares y cercanos, y que celebraron en el sector oriente de la capital.

¡Se casó! Así fue el dulce matrimonio de Eliana Albasetti y el ex "Calle 7" Federico Koch La pareja se casará por la iglesia el próximo 24 de febrero

El pasado viernes, Eliana Albasetti recordó los difíciles momentos que vivió en su relación con Fede Koch, en conversación con el animador Julián Elfenbein. "Para algunas personas infidelidad es cuando dos personas tienen algo y llegan como a algo físico, digamos. Para mí, una infidelidad es cuando ya hay como mensajes que no corresponden o cosas que no están bien digamos. Y la primera vez que yo tuve este problema estaba embarazada de seis meses", partió diciendo.

"La verdad es que yo no soy de buscar, no soy de revisar celulares. No me gusta eso, no sé por qué, no acostumbro, lo tendría que hacer, pero no lo hago. Y quedó el computador abierto. Había una conversación como en Facebook, y ahí uno empieza a seguir leyendo, y me quería morir", dijo.

Consultada por si estas acciones perjudicaron su matrimonio, Eliana Albasetti respondió afirmativamente. "Me costó la primera vez, claro, yo estaba embarazada, estaba hace dos años con esta persona. Y después hubo una especie de remontar, de hablar, de terapia. Después pasó algo que puede llegar a ser un poco similar también, del maldito WhatsApp y eso", explicó.

En este contexto, el animador le preguntó si acaso había vuelto a suceder una situación similar. "Claro, pero con otra persona… A ver, ¿qué pasa? Qué difícil, ¿no? Pero esto, en realidad, lo sabe todo el mundo, no es algo nuevo. Es difícil, es muy difícil, es complicadísimo", respondió la actriz.

"Ha sido muy complicado, ha sido muy difícil, pero yo soy una persona que cree ciegamente en el amor", agregó, indicando que actualmente confía plenamente en su marido. "Cien por ciento, totalmente", expresó.

