Todo comenzó por un comentario que hizo la presentadora revelar los motivos de su renuncia a Caracol Radio. Valentina Lizcano explotó contra los que la tildaron como machista

La salida de Valentina Lizcano al programa de El levante ha dado mucho de qué hablar. Y es que la audiencia la aclamaba cuando la locutora decidió dejar la radio.

Para el programa Lo Se Todo, la mujer reveló que uno de sus principales motivos era por su hijo y su empresa. Pero, entre su explicación dijo "la radio es para machos", aunque su intención era hacer énfasis a que requiere mucha energía, algunos usuarios de la red social la tildaron como machista.

Valentina Lizcano explotó contra los que la tildaron como machista:

Para detener los reclamos que la presentadora estaba recibiendo por redes sociales, por sus declaraciones, decidió aclarar lo ocurrido. Por medio de sus historias de Instagram, Valentina reveló que al hacer uso de la palabra "machos" se refería a que era una labor muy pesada , trabajar en medios.

"En resumidas cuentas, renuncie porque se me dio la gana. No quise estar más ahí porque estaba afectando mi salud, mi hijo me necesitaba, mi empresa me necesitaba, renuncie punto", afirmó la mujer.

Y no solo eso, también le respondió a las quienes la tildaron de machista por su comentario:

"Yo no soy ni machista ni feminista, simplemente porque no creo en la separación y división. No veo diferencias, veo complementos entre seres humano, entre géneros, cuando nos complementamos nos hacemos poderosos y maravilloso. Dejen el drama porque todo toca cuidarlo como uno lo dice".

Asimismo, la mujer invitó a quienes la critican que en vez de estar pendiente por pequeños detalles lucharan por lo que quieren; así como ella lo hizo, porque durante casi toda su vida ha trabajado por lograr lo que quiere.

"En vez de estar 'pendejenado' y criticando a otros porque si dijo que la radio es para machos eso quiere decir que las mujeres no pueden trabajar. Perdón eso no lo tengo que decir, lo he demostrado con mi vida entera, de 36 años 30 he trabajado. Todo me lo he ganado, pero además tengo claro que necesito de la energía masculina para equilibrar la energía en mi vida", concluyó

Te mostramos en video: