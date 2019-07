5 películas para ver cuando tienes un corazón roto, y un ex que necesitas olvidar

Aprende a sanar tu corazón roto

Es muy normal que pase mucho tiempo hasta que tu corazón deje de estar tan roto por otra persona. Cuando amas, te entregas, y te decepcionan es complicado pasar página así de fácil.

A veces es divertido y muy sano caer en los clichés. Pasar una tarde completa viendo películas tristes, con palomitas y helado. Puede ser sola o con amigas, pero es padre aprender de otras experiencias.

Comer, Rezar, y Amar

Basada en un libro, la película fue protagonizada por Julia Roberts. Narra la vida de una mujer que no logra sentirse satisfecha con su vida, y por eso viaja para encontrar la razón.

Aprende sobre la codependencia, a amar bien, y a no procurar relaciones tóxicas.

Blue Valentine

Una historia de amor, y también de desamor. Se trata de los personajes Dean y Cindy. Ellos vivieron una fuerte historia de amor, terminaron casándose, y hasta tuvieron juntos una hija.

Su amor comienza a desmoronarse por más esfuerzos que ellos hagan.

Love, Rosie

Rosie y Alex son mejores amigos hasta que sus caminos se separan. Ellos jamás pierden el contacto aunque sufren distintos desamores con otros. Sin embargo, al final quien es para ti termina junto a ti.

When We First Met

A veces esa persona que tanto amamos o deseamos simplemente no es para nosotros. No importa cuánto nos esforcemos, no podemos ser los únicos que estemos sosteniendo una relación que no podrá ser.

La sonrisa de Mona Lisa

En 1953 una profesora de historia de arte ayuda a sus alumnas a darse cuenta que hay algo más que la vida en pareja. Los retos profesionales, la vida con amigas, y los momentos fuera de una historia de amor también son importantes.

