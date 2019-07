Un apuesto príncipe fue víctima de un millonario robo en su residencia en París

View this post on Instagram

3nd April 1969, Levallois-Perret- Birth of Clotilde Marie Pascale Courau. She is an actress. In 2003 she married a prince Emanuele Filiberto of Savoy in Rome. The couple had 2 daughters: Vittoria and Luisa. #clotildecourau #princeemanuelefiliberto #emanuelefilibertosavoia #princeemanuelefilibertosavoia #savoia #savoy #princess #clotildesavoia #clotildesavoy #royals #monarchy #royalty #prince