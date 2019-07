Mary Méndez recordó a 'La pantera de Santa Marta' y llovieron halagos:

View this post on Instagram

hablenmeeeeeee de esto! #francotiradores A esto le debo todo! A mi director en ese entonces, con quien tengo la fortuna de seguir trabajando @sampedroharry a mis dos amores de la vida @cesarescola y @modorra , 23 años después, y todavía la “la pantera de santa Marta” sigue vivita y coleando!!! Trabajando con los mismos y convencida de que lo que hago es lo que amo! Que vivan los #tbt, que viva celebrar la vida aun mirandola para atrás!!!!