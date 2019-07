Jordyn Woods se fue de fiesta con un ex novio de Khloé Kardashian

Jordyn Woods no para de dar de qué hablar y sigue involucrándose con las Kardashian indirectamente. Y es que la modelo fue captada de fiesta con un ex novio de Khloé.

Se trata de James Harden. La ex mejor amiga de Kylie Jenner fue vista bailando y fumando narguile con Harden en Houston esta semana, informó TMZ . Woods fue capturada en video con Harden en una cabina antes de bailar delante de él.

Jordyn se separó completamente de la familia Kardashian-Jenner luego de besarse con Tristan Thompson, quien era pareja de Khloé.

Aunque tanto Kylie como Jordyn están tratando de salir del drama. En un adelanto de "Keeping Up With the Kardashians" de la próxima temporada, Kylie incluso dijo que las consecuencias eran necesarias, reseñó el portal Page Six.

"Creo que toda esta situación de Jordyn tenía que suceder por una razón … Ella era mi manta de seguridad. Ella vivió conmigo. Hicimos todo juntos ”, dijo ella. "Me sentía como, 'Oh, tengo a Jordyn, no necesito nada más'. Y siento que hay una parte de mí que necesitaba crecer sin ella, y algunas veces las personas están ahí por ciertas razones en ciertos momentos de tu vida y no por otras".

Aunque a Jordyn le encantaría tener de vuelta a su mejor amiga, una fuente le dijo a Page Six que ella aceptó que la amistad es probable que haya terminado para siempre.

"A Jordyn le encantaría volver a estar en la misma página con Kylie y le encantaría recuperar su amistad, pero tiene la actitud de que soy una 'mujer adulta"" dijo la fuente. "Ella sólo está preocupada por lo que tiene que hacer. Si Kylie quiere volver, genial. Si no, está bien".

Ahora que Jordyn fue vista saliendo con Harden, una reconciliación puede ser aún más improbable.

Te recomendamos en video: