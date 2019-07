Netflix te trae las mejores series infantiles para disfrutar en agosto y en México

Una buena forma de compartir tiempo con nuestros hijos es ver con ellos sus programas de televisión favoritos.

Y en agosto Netflix te trae para México las mejores series infantiles para que las disfrutes con ellos en la comodidad de tu hogar. Te contamos las novedades que una de las mayores plataformas audiovisuales trae en el catálogo del octavo mes del año.

Multitud de propuestas para todos los gustos te esperan en las series infantiles de Netflix:

1.- She-Ra y las princesas del poder

Estreno: 02/08/2019

La guerrera Adora se une a la rebelión tras descubrir una espada mágica y su identidad como la legendaria heroína She-Ra, pero su mejor amiga se queda con los hordianos.

Protagonistas: Aimee Carrero, AJ Michalka, Marcus Scribner.

2.- La vida moderna de Rocko: Cambio de chip

Estreno: 09/08/2019

Rocko regresa a la ciudad supertecnológica de O-Town después de pasar veinte años en el espacio y solo quiere una cosa: que vuelvan a poner su programa favorito.

Protagonistas: Las locuras de la vida moderna de Rocko regresan en un especial de la mano de Joe Murray, creador de la serie.

3.- Pregunte a los StoryBots (Tercera temporada)

Estreno: 02/08/2019

Cinco criaturas muy inquisitivas investigan las respuestas a las preguntas más comunes de los niños: por qué se hace de noche o por qué debemos cepillarnos los dientes.

Protagonistas: Judy Greer, Erin Fitzgerald, Fred Tatasciore

4.- Invasor Zim y el poder del Florpus

Estreno: 16/08/2019

When Zim suddenly reappears to begin Phase 2 of his evil alien plan to conquer Earth, his longtime nemesis Dib sets out to unmask him once and for all.

5.- LEGO Marvel Super Heroes: ¡Vengadores reunidos!

Estreno: 05/08/2019

Ultron le roba el control de la armadura a Iron Man y pone en marcha el plan para conquistar el mundo. Comienza una nueva misión para los Vengadores.

Protagonistas: Laura Bailey, Troy Baker, Eric Bauza

6.- Hotel Transylvania: La Serie

Estreno: 31/08/2019

Mavis está siempre en busca de aventuras, si es que la estricta tía Lydia no la detiene. Esta serie transcurre cuatro años antes de la película Hotel Transilvania.

