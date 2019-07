La modelo se defendió ante las críticas de algunos internautas contra su nueva linea de maquillaje. "Busque oficio", le dijo Shannon de Lima a internauta que la crítico

Shannon sigue demostrado que es una mujer independiente, pese a que algunos de sus detractores afirman que está con James por su fama.

La modelo lanzó su propia marca de maquillaje, y uso sus redes sociales para compartir algunos de sus productos. Las publicaciones generaron cientos de respuestas por parte de los internautas.

Pero, hubo un comentario que la novia de James Rodríguez no pasó por alto. Un usuario de la red social cuestionó la veracidad de su producto, cuando hace pocos días su cuñada había afirmado que normalmente no usaba.

"Yo pienso q la persona q vende es la idónea para decir si es bueno o no bueno eso opino yo, me parece súper que avances en tus negocios", escribió la internauta.

Tras las palabras, la modelo decidió defender lo dicho por Juana Valentina y no solo aclaró la situación, también mando a coger oficio a la usuaria.

"¡Ay! Dios mío. Has repetido lo mismo desde esta mañana. Se refiere a que normalmente no uso. Pero si me encanta, amo el maquillaje por algo saque mi propia línea. ¡Busque oficio en serio! Prenda unas velas, algo, no sé. Buen día", expresó Shannon