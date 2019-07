Yamila Reyna y Catherine Mazoyer no concuerdan con Ingrid Parra y apoyan repetición de "Infieles"

"Infieles" es una serie de corte erótico que fue transmitida por Chilevisión entre el 2005 y el 2015. Por la producción pasaron diversos actores que actualmente se mantienen en pantalla, como Ingrid Parra, Yamila Reyna, Patricia López, Álvaro López, Iñigo Urrutia e Ingrid Isensee.

A pesar de que terminó hace un par de años, la serie volvió a la televisión abierta, pero esta vez por TV+. Este hecho no le gustó a una de las actrices que participó en este proyecto. La intérprete Ingrid Parra no está de acuerdo con la repetición, así lo manifestó a La Cuarta.

"Siento que este país no está preparado para una serie como esa en estos tiempos. Si antes ya te encasillaban poco menos que como una actriz porno por estar en una serie que era de comedia pícara, quizás cómo va a ser ahora", sostuvo la actual integrante de Morandé con Compañía.

"A mí me afecta y no lo veo por lo monetario, sino que porque me costó mucho desmarcarme de ser 'la actriz de Infieles"", recalca Parra. Sin embargo, aclara que no tiene relación con el equipo de Infieles, ya que, según ella, es increíble. "No quiero que con esto se piense que me molestó trabajar en Infieles". Pero el problema, para "Peka" Parra, está en que "Chile no está preparado para un programa como este. Si ya es difícil cuando te mandan cosas obscenas por las redes sociales, ahora va a ser mucho peor", señala.

Ingrid Parra reveló sentirse incómoda con la repetición de “Infieles”: "Me afecta… me costó mucho desmarcarme" La serie de CHV volvió a ser transmitida, esta vez, por la señal TV+

A pesar de las críticas de Ingrid, hay actrices que participaron en la serie que no les molesta su repetición. "Tal vez a ella (Ingrid) le avergüenza y no se siente orgullosa de esa pega, pero yo sí", sostiene. "Respeto la opinión de mis compañeras pero no es la mía", agrega la comediante a LUN.

La actriz Catherine Mazoyer salió cinco veces en Infieles y no está en desacuerdo con que se transmita otra vez. Uno de los capítulos en que aparece, tiene más de cuatro millones de reproducciones en YouTube.

"Obviamente para una actriz siempre es atractivo que se vea su trabajo. Cada trabajo lo agradezco y lo veo como un aprendizaje. Además, la profesional de la actuación dice que "el cuerpo ya no es tanto tema, hoy nadie se escandaliza por un desnudo", comenta a LUN.

Te recomendamos: