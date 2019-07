Natalia Téllez confesó que fue víctima de una relación tóxica en la que su exnovio hasta la acusó de orinarse en la cama

Una reciente confesión de Natalia Téllez sobre una antigua relación amorosa sorprendió a todas en el programa “Netas Divinas”.

Y es que la conductora reveló que vivió una relación tóxica hace algunos años que la traumó para siempre.

“Voy a contar la cosa más vergonzosa, la neta más neta. Esa relación con este chico, que yo era muy joven todavía, fue mi segunda relación así formal. Una vez amanecimos y él se había hecho pipí en la cama, así real”, confesó la estrella.

Y detalló lo ocurrido. “Yo me desperté y él me dijo: ‘Natalia te sientes bien, porque yo leí que la gente que se hace pipí en la cama ya de adulto tiene severos problemas mentales y emocionales’. Yo dije: ‘es que de verdad nunca en la vida me ha pasado, no puede ser nunca me ha pasado’. Entonces cuando me bañé me di cuenta que no había sido yo, había sido él”.

Al confrontarlo él actuó a la defensiva, según contó Téllez. “Le dije y todo era una actitud de: ‘si eso te hace sentir bien, si eso a ti te funciona para continuar y pensar que eres una persona normal’, y yo como de estoy segura. Pero fue muy bueno”, detalló.

Además, su novio en ese entonces era tan cruel que le recordaba a cada momento la muerte de su madre.

“Ya en pleitos utilizaba mucho lo de mi mamá para manipular cosas (…) Y siempre era de tú eres muy desapegada porque no tienes mamá”, declaró.

Afortunadamente, toda esta terrible situación quedó en el pasado, pues actualmente sostiene una relación con Gonzale Vega Jr.

Te recomendamos en video