Natalia Téllez y Gonzalo Vega confirman su romance y desde Japón

Pues al parecer este romance entre #nataliatellez y #gonzalovega hermano de Zurita Vega …., va viento en popa !! Ella subió una foto tapando a un hombre q se ve a su lado sentado y hace tiempo , la encontraron en Acapulco con Gonzalo …, así que todo indica q el de la foto q subió Natalia es El !! Desliza 🔙🔙🔙🔙