La modelo volvió a compartir uno de sus videos bailando, pero lo que se robó la atención fue la descripción de su publicación. La "terapia para el alma" de Jessica Cediel que generó polémica en Instagram.



Jessica tiene la determinación de no dejarse afectar por nada, así lo ha demostrado en sus redes sociales pese a que lleva más de una semana desacatando una orden judicial en su contra; esto luego de que un juez en Bogotá le pidiera a la modelo que se retractara en sus redes sociales por lo dicho sobre Martín Carrillo.

Aunque la situación jurídica de la presentadora parece grave, no se ha pronuncia sobre lo ocurrido. Es más, Jessica ha aumentado la constancia de sus publicaciones, y uno de sus recientes videos ha dado mucho de qué hablar.

Allí la modelo está bailando salsa, dichosa de la vida. Incluso, acompañó el video donde aparece muy alegre moviendo las caderas con el siguiente texto:

Pero, a diferencia de anteriores ocasiones con respecto a estos videos, los internautas generaron una fuerte discusión en redes sociales. Mientras algunos la aplaudieron por su sensualidad en los movimientos, otros la criticaron ya que según ellos su "cura para el alma" no debería estar en el baile sino en su religión.

Incluso, algunos usuarios le escribieron que no sabía bailar salsa.

"Jessica eres muy linda, pero no bailes como la 'loquita' de Greeicy Rendón que ya hasta baila las propagandas", "Eres muy linda, pero cuando estés en Cali me avisas y te enseño a bailar… No hagas eso con la sucursal del cielo", "Cómo será que baila las alabanzas. Un día es cristiana y al otro como que no", escribieron los internauta.