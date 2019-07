Estas son las series que trae Netflix en agosto para México

La plataforma estadounidense de películas, documentales y series más famosa del momento, Netflix, traerá más títulos en el mes de agosto. Así que prepárate y colócate cómodo en sala o cama de tu hogar porque la lista es larga.

Te presentamos los próximos estrenos en “series” del mes de agosto:

1.- El cristal encantado: La era de la resistencia

Estreno: 30/08/2019

En esta precuela a la clásica película de fantasía, tres gelflings inspiran una rebelión en contra del cruel emperador cuando descubren un terrible secreto.

2.- Mindhunter (2da temporada)

Estreno: 16/08/2019

Dos agentes del FBI que buscan desarrollar la ciencia criminal analizan la psicología de atroces asesinatos mediante encuentros peligrosamente cercanos con los homicidas.

3.- Las chicas del cable (4ta temporada)

Estreno: 09/08/2019

Madrid, años veinte. Cuatro operadoras de la Compañía de Telefonía de España hacen resonar una revolución mientras lidian con el amor, la amistad y el trabajo.

4.- 45 revoluciones

Estreno: 16/08/2019

En 1960 Madrid, music producer Guillermo Rojas launches a rock 'n' roll label with the help of aspiring singer Robert and clever producer Maribel.

5.- La víctima número 8

Estreno: 16/08/2019

No se puede confiar en nadie después de que un atentado terrorista en Bilbao mata a siete personas y destruya las vidas de los presuntos yihadistas y todos los que lo rodean.

6.- Casados con el diseño

Estreno: 30/08/2019

El estilista y diseñador de interiores Jason Bolden y su marido Adair Curtis de JSN Studio hacen magia en la alfombra roja y en los hogares de las estrellas.

7.- Wu Assassins

Estreno: 08/08/2019

El último elegido es un aspirante a chef que se une a un detective de homicidios para resolver un antiguo misterio y atrapar asesinos sobrenaturales.

8.- Hyperdrive

Estreno: 21/08/2019

Los mejores pilotos callejeros del mundo ponen a prueba sus límites y compiten con autos supertuneados en la carrera de obstáculos más extrema de la historia.

9.- Vis a vis

Estreno: 30/08/2019

Su novio la manipuló para que malversara fondos, y la sentenciaron a prisión. Ahora, esta ingenua joven debe aprender a sobrevivir en un mundo nuevo y hostil.

