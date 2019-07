Estrenarán una película live action de "Recreo" que te regresará a tu niñez

View this post on Instagram

CAST OFICIAL de la película Live-Action de "Recreo". Se estrena en agosto y Disney no está a cargo del proyecto sino un estudio independiente Benjamin Wadsworth (PJ), Louriza Tronco (Spinelli), Lillian Doucet-Roche (Gretchen), Clive Holloway (Gus), Sean Depner (Mike), Fritzy-Klevans Destine (Vince), Adam DiMarco (Randall). . #recreo #disney #disneychannel #recessdisney #recess