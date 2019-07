Daniela le responde a quienes la critican por "no guardar luto" tras fallecimiento de su papá

En medio de una publicación de Daniela Ospina compartiendo en Colombiamoda, varios usuarios le reclamaron por estar trabajando a días de haber perdido a su padre.

La empresaria y deportista se encuentra participando de una de las ferias de moda más importantes del país.

Así mientras posaba con un elegante vestuario, varios internautas comenzaron a hacerle fuertes comentarios respecto a la partida de Hernán Ospina.

“Hoy día los sentimientos no existen, es más importante el ser que nos dio la vida y para esta joven solo le importa salir en las redes sociales como si nada”.

“Dani con todo respeto, pregunto, como haces para que tu papá no tenga ni 15 días de partir, y estés tan aparentemente tranquila”.

“Uno debe seguir la vida, pero ¿Usted quería a su papá? Porque los duelos hay que hacerlos”.

Sin reparo alguno y con mucha diplomacia la famosa respondió a algunos comentarios ofensivos de parte de los usuarios.

“Hermosa, sonrío porque mi papá siempre me enseñó a sonreír. No me conoces, no sabes que es realmente importante para mí. Gracias a Dios, mi papá fue un ser tan maravilloso que está en la gloria de Dios”.

Daniela se encuentra trabajando fuertemente en su marca de ropa deportiva Danfive, en la cual trabajó hombro a hombro con su padre.

Por tal motivo, ha manifestado concentrarse en su empresa como un homenaje a la labor de su padre y a su compañía.

Así mismo, ha publicado frases de motivación para sus seguidores y para homenajear a su padre.

Por otra parte, Daniela ha compartido con su hermano David Ospina y con su familia de varios viajes y ha tenido el apoyo de sus amigos más cercanos.

