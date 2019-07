El verdadero significado detrás de"El Ciclo Sin Fin", la canción de 'El Rey León'

En 1994, el mundo quedó fascinado ante el esplendor de "El Rey León" de Disney. Sin duda, la historia, los colores y los personajes se convirtieron en el factor clave para el éxito de la cinta pero si algo terminó de cautivar al público, fueron las entrañables canciones, inspiradas en el folclor africano.

Ahora que se estrenó la versión live-action de la película, muchos recordamos aquellas letras pegajosas que nos fascinaron de la animación. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué significan?

La otra versión de El rey león que esperábamos ver en el cine Si te decepcionó la nueva versión esta propuesta seguro te encantará

Una de las canciones más memorables sin duda es "El Ciclo SIN Fin" (Circle of Life) la cual posee frases en Zulu, una lengua que es muy expandida en el sur de África.. Fue compuesta por Elton John y con letras de Tim Rice e fue interpretada por Carmen Twillie y Lebo M. en su versión original. La canción tuvo una merecida nominación al Óscar a la mejor canción original en 1994, junto con otras dos canciones: "Can You Feel the Love Tonight" y "Hakuna Matata". "Can You Feel the Love Tonight" ganó el premio pero eso no restó en absoluto fuerza a la primera.

Y ya que en aquella región hay un sin fin de historias y leyendas, los compositores decidieron inyectarle una dosis legendaria a esta secuencia en la que los animales se reunen para presenciar el bautizo de Simba, en la Gran Roca del Rey.

Nants ingonyama bagithi Baba

Sithi uhm ingonyama

Nants ingonyama bagithi baba

Sithi uhhmm ingonyama

Ingonyama

Siyo Nqoba

Ingonyama

Ingonyama nengw' enamabala

Gato tira a su enemigo del tejado y recrea la escena del Rey León Un gato recreó la escena de la muerte de Mufasa en el Rey León en un tejado cuando un gato "enemigo" intentaba subir a su techo.

La traducción literal a esto sería:

"Aquí viene un león, padre. Oh, sí, es un león. Un león. Vamos a conquistar. Un león. Un león y un leopardo vienen a este lugar abierto ".

A partir de ese punto, la canción continúa en letras en inglés. Probablemente sabes el resto de las letras de memoria.

Te recomendamos en video