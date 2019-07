Selena Gómez derrocha frescura como dama de honor en boda de su prima

Selena Gómez parece haber dejado atrás momentos que la pusieron al límite. La actriz y cantante disfruta más de su familia y sus amistades, aunque eso no quite que se mantenga algo distante de las redes sociales.

El fin de semana Selena fue una de las invitadas especiales en la boda de una de sus primas. La celebridad de 27 años fue la dama de honor en la celebración que se escenificó en Texas, Estados Unidos.

Selena usó un sombrero de 'cowboy' que la hizo lucir fresca y divertida.

IG | lavedagage: Isn’t she a beautiful Texan! pic.twitter.com/KVSSROVIBl

Aunque ella no publicó imágenes de la boda varios de los invitados compartieron momentos.

Luego de un 2018 lleno de momentos amargos Selena parece recuperarse y verle un sentido más familiar a la vida.

Selena at her cousin’s wedding! pic.twitter.com/7USStKGSWC

Happy 27th Birthday @SelenaGomez ! 🎂🎉 We love you 💕 pic.twitter.com/X3Mm3zNpr3

Selena at her cousin’s wedding (via cin.espinoza) pic.twitter.com/A2WvgbDthj

— Selena Gomez News (@SelenaGomezNews) July 20, 2019