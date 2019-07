La exitosa novela de Fernando Gaitán sigue dando de qué hablar, luego de dos décadas de su primera transmisión en televisión. La relación que sostenían los actores que interpretaron a 'Betty' y 'Nicolás' en la vida real.

'Betty, la fea' es la producción colombiana más exitosa alrededor del mundo. Pero la historia que se vio en televisión no es la única sorprendente.

Entre el elenco que interpretó la historia de Fernando Gaitán también dio de qué hablar.

Mario Duarte, actor que interpretó a 'Nicolás' fue el cuñado de Ana María Orozco, actriz que interpretó a 'Betty'. El hombre estuvo comprometido durante cuatro años con Verónica Orozco, recordó la revista Gente en 2010.

El parentesco entre los actores ya existía antes de que comenzaran las grabaciones de la producción, cuyo primer episodio fue emitido en octubre de 199 y el ultimo en mayo del 2001. Según otra publicación fue Ana María quien le habría ayudado al actor a obtener su papel y quien lo habría ayudado en su carrera musical; eso si, esto fue mientras que mantenía la relación con su hermana, reveló la revista La Nación.

"La hermana de Ana, la actriz Verónica Orozco, es mi compañera desde hace unos años, por lo que hay un vínculo de amistad y amor. Cuando inició la novela, Ana (que en ‘Betty, la fea’ también trabajó con el que fuera su esposo, Julián Arango) me ayudó a perder la inseguridad y me impulsó a aprovechar el momento para volver a la música", indicó el actor en 2001, como se puede leer en la versión web que tenía antes dicho medio.

Por otro lado, Veronica reveló a El Tiempo, en 2008, que lo que la sedujo del actor no es por su atractivo físico, sino que era "un hombre interesante y no el típico galán".

"Precisamente (me seduce) que no intenten seducirme, el que llega sintiéndose galán, como que no. Me gusta un hombre auténtico, que no tenga ninguna pose", dijo la mujer en ese momento.