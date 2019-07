La foto de Kylie Jenner y Travis Scott que enfureció a sus seguidores

Kylie Jenner solo tiene 21 años y una fortuna que supera los 1.000 millones de dólares, y Travis Scott, con 28 años, y actual pareja de la joven millonaria sabe cómo llamar la atención. Para muestra una de las más recientes publicaciones compartidas por ambos enfureció a muchos de sus seguidores.

"Compañeros en el crimen", escribió Kylie Jenner en una imagen claramente posada donde puede verse su lujosa camioneta estacionada en un puesto para personas con discapacidad. Las reacciones ante lo que ha sido considerado una actitud desconsiderada no se han hecho esperar.

Modelo y empresaria, Kylie Jenner alcanzó notoriedad en la prensa rosa y en programas televisivos de vanidad tras su aparición en el reality show autopromocional de la familia Kardashian, Keeping Up with the Kardashians.

chandler_cassie ¿Aparcamiento en un lugar para discapacitados? De Verdad? Espero que tengas un boleto.

mcdonough_kimberly No me sorprende que estén estacionados en un espacio para discapacitados porque es multimillonaria y cree que puede hacer lo que quiera. ¿Es solo una multa de estacionamiento para estacionar en handicap? Estoy con una discapacidad y es muy importante que las personas que no tienen un permiso para estacionar en una discapacidad no nos respeten por su discapacidad y la necesiten. Kylie, deberías saberlo mejor! ¡Haga una declaración a la fundación para discapacitados y confírmelo también! 🦋

mark.1120 no sabía que estabas discapacitado

grandamgma ¡Dinero y sin modales! No eres mejor que nadie. El dinero no debe dar u privilegios especiales. Dios te está mirando ~

_sbake Alguien nota o cuida que está en un espacio para discapacitados

rosabutterly ¡Qué harto de esta familia!

prideceltic cuidado con el karma … enfermo

la.vita.bella12 Ser estúpido no cuenta como una discapacidad

bzbrown71 ¡Wow! ¡Nunca supe que ser famoso da derecho a participar en el estacionamiento para discapacitados!

kristysimas Para todos aquellos que piensan que la señal de estacionamiento para discapacitados significa algo, lo hace. ¿Realmente creen que el equipo de Kylie la habría dejado publicar esto sabiendo que NO causaría el té derramado? Bueno, solo piénsalo de nuevo. Cada publicación que hace esta dama es para una reacción. Ella no es ignorante. Quizás alguno de los dos tenga una discapacidad que les permita estacionarse allí. Quizás sea el ángulo de la cámara. De cualquier manera, esto es hablar de ellos, ¿verdad? Estoy seguro de que en un día o dos se le dirá por qué. Mientras tanto, están ganando dinero con estos puestos a lo grande. Entonces, ¿por qué se detienen? Nosotros somos los tontos, no ellos.

Pese a la lluvia de comentarios ni Kylie Jenner, ni su novio han hecho comentarios. Lo que si queda claro es que no fue una imagen hecha al azar.

