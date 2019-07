Aseguran que Constanza, la hija de Edith González, quedará bajo la custodia de su padre

Luego de la repentina muerte de Edith González, el pasado 13 de junio, el futuro de su única hija Constanza quedó en el limbo, sin saber si se quedaría con la familia de Edith o con su padre biológico Santiago Creel.

Aunque en un primer momento se dijo que el hermano de Edith, Víctor Manuel González, se haría cargo de ella, un documento señala que Constanza quedará bajo la tutela de su padre.

El documento, publicado por Univisión, muestra las firmas de Víctor Manuel, Santiago Creel y el viudo de Edith, Lorenzo Lazo, con quien Constanza vivió hasta la muerte de la actriz. Todo parece ser haber sido decidido en un mutuo acuerdo.

Constanza no ha dado declaraciones a los medios sobre la muerte de su madre, pero si escribió una carta que su tío leyó en la televisión mexicana.

Esta decía “Mi mamá fue una persona formidable, era una excelente madre, nunca tomó como excusa su trabajo para no serlo. De pequeña, me recuerdo que sin importar que tan tarde o cansada llegara de trabajar siempre me daba un beso y, a la mañana siguiente, no le importaba que la levantara a las 6 de la mañana para jugar”.

