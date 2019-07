La presentadora narró su experiencia durante una entrevista con una famosa emisora de la capital colombiana. Presentadora recordó cuando fue víctima de escopolamina en Bogotá

Hoy en La F.M se trató uno de los temas más polémicos del momento, la inseguridad que se está viviendo en la ciudad. Mientras que para algunos es percepción que se amplifica a través de los medio de comunicación, para otros (más que todo para las víctimas) es una realidad.

Fue entonces como Violeta Bergonzi relató lo que le ocurrió hace dos años. En la entrevista, la presentador contó que mientras se encontraba trabajando en CM& ocurrió el horrible momento.

Luego de que entrevistara a Juan Lozano tomó un taxi, posteriormente los abordó una moto. La modelo resaltó que por instinto salió a correr en contra vía de donde se encontraban.

La presentadora del programa La Movida detalló que al verse en peligro lo único que pensó fue en lanzarse del vehículo a la calle y ser atropellada por algún carro pero no ser secuestrada.

"No sé de dónde saqué tanta valentía pero por instinto me le tiré a una moto, porque en lo poquito de conciencia que me quedaba dije: prefiero que me atropelle un carro a ser víctima de una violación o a que encuentren una pierna mía en un caño", señaló Bergonzi.