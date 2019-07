El divertido viaje por el mundo de Andrea Legarreta con sus hijas

View this post on Instagram

Por favor un reloj que se detenga en los mejores instantes de mi vida… 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #ColeccionandoMomentos #CumpliendoSueños #EternamenteAgradecida 🙏🏻❤️❤️❤️❤️🙏🏻 #DetrásDeMiVentana 🎡🙌🏻😍