Contundente mensaje de Sara Uribe a quienes critican su hogar:

Si usted ha sido víctima de personas que se viven metiendo en sus asuntos, antes de amargarse la existencia le aconsejo apropiarse de una alta dosis de tolerancia y, aunque no lo crea, de indiferencia. ¡No les preste atención! Haga lo que crea más conveniente sin importar el ‘qué dirán’. ¡Permítase ser autónomo! Esta es una invitación a escudarse en la sencillez y a olvidarse de estropear los mundos de ‘los otros’. Disfrute su vida de la forma que crea más acertada y déjeles a los demás decidir sus rumbos. Mejor dicho: Respete las decisiones ajenas e intente ver las buenas razones que llevan a muchos a actuar de determinadas formas. ¡No juzgue, sobre todo cuando no le corresponda hacerlo! ❤️❤️💪🏽🙏🏻 En lugar de estar pendiente de lo que hacen sus vecinos, supere sus retos, solucione sus problemas y haga las cosas lo mejor posible. Si alguien piensa distinto, respételo y siga su camino. (Lo leí por ahí ) Conmigo no podrás 🙏🏻💪🏽