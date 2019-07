Ariana Grande y Taylor Swift dominan las nominaciones para los MTV Video Music Awards 2019

La lista de los mejores nominados para los MTV Video Music Awards de 2019 sugiere que la música pop es el género que comanda la música en estos momentos.

Ariana Grande y Taylor Swift empataron en la mayoría de las nominaciones, con 10 cada una. La recién llegada Billie Eilish estuvo cerca con nueve. Halsey fue la quinta nominada más popular, con cinco.

Un poco más de paridad de género se establece a partir de ahí. Shawn Mendes logró cinco nominaciones VMA. Compitiendo por cuatro cada uno están Camila Cabello, Cardi B, J Balvin, los Jonas Brothers y BTS. La lista de artistas nominados por triplicado incluye a Anderson. Paak, Drake, FKA, H.E.R., LSD, Rosalia y Solange.

Los VMA se emitirán en MTV y sus redes hermanas desde Prudential Center en Newark, N.J. el 26 de agosto a las 8 p.m. El comediante y autor Sebastian Maniscalco está listo para ser anfitrión.

El premio al video del año muestra una canción que de otra manera no surgió tanto en la votación preliminar: "mucho" por 21 Savage con J. Cole, también está "Bad Guy" por Eilish, "Thank you, next" por Ariana Grande, "Sucker" por los Jonas Brothers, "Old Town Road (Remix)" por Lil Nas X con Billy Ray Cyrus y "You Need to Calm Down" por Taylor Swift.

