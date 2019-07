La atriz no se quedó callada y le respondió a quien la insultó. Amparo Grisales explotó contra un internauta que la llamó "abuela"



Amparo Grisales regresó a la televisión colombiana por su participación en la segunda temporada de 'Las Muñecas de la Mafia'. Sin embargo, los televidentes han generado polémica por su papel.

Incluso, hubo quien se refirió a la actriz como una persona mayor para este tipo de papel, por medio de Twitter. Esto sin conocer que la mujer no pasaría por alto sus palabras.

Las reacciones por parte de los usuarios en la red social no se hicieron esperar. Mientras muchos concordaron con el joven, otros defendieron por el talento que ha demostrado la mujer a través de su carrera.

Pero, lo que más llamó la atención fue que Amparo respondió, pero a diferencia de anteriores ocasiones, fuertemente contra el internauta.

"¡Qué lindo sería ser abuela! Pero, ¡No lo soy! ¿Usted no tiene mamá? Además, la edad no tiene nada que ver con ser abuela. Conozco abuelas muy jóvenes y bellas. Qué bueno no conocer un pedazo de (&$· como usted", escribió Amparo Grisales.

Qué lindo sería ser abuela!

Pero no lo soy!!

Y ud. no tiene mamá ?

Además la edad no tiene nada que ver con ser abuela!

Conozco abuelas muy jóvenes y bellas!!

Qué bueno no conocer un pedazo de webón como ud.

Ábrase !!! https://t.co/HG6McQHNf5

— Amparo Grisales (@Amparo_Grisales) July 16, 2019