El radical cambio de look de Daniela Legarda:

View this post on Instagram

Para los que me conocen saben que a mi me ENCANTA cambiar mi color de cabello jaja 😆 Y por eso tengo que cuidar mi cabello mucho con mis productos de @hairplusrd 😍🥰 Especialmente este masaje de ajo y coco 🥥 es lo mejor para este pelo 😊 Que opinan de este color?! Les gusta? Comenten abajo 👇 🤗 ••••• Y’all know I love changing my hair color!! Since I love to switch it up so much I do have to take really good care of my hair. I am always using my @hairplusrd hair products and right not my obsession is the garlic and coconut hair mask! 🥰 What do y’all think about this hair color? Comment below! 💖💁🏼‍♀️