Natalia Lafourcade conquista el Hollywood Bowl con melodías mexicanas

¡No puedo imaginar una manera mejor de celebrar mis diez años con mi querida LA Phil, que con una velada en el Hollywood Bowl con la YOLA! ⁣ ⁣ ¡Gracias a todo Los Ángeles por ofrecerme un hogar tan maravilloso durante la última década!——————⁣⁣ I couldn't imagine a better way to celebrate ten years with my beloved @laphil, than with an evening at the @hollywoodbowl with #YOLA!⁣ ⁣ Thank you to all of Los Angeles, for being such a wonderful home to me this past decade!⁣ ⁣⁣ 📸: @mathewimaging