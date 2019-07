Keanu Reeves tuvo otro adorable gesto con una fanática que derritió a todo Internet

Keanu Reeves sigue siendo el actor favorito de Internet no solo por su talento actoral y versatilidad, sino por lo dulce que es con el público que lo admira.

El último gesto de dulzura del actor fue capturado por el escritor Ed Solomon, quienes compartieron un viaje al set en Louisiana, donde Reeves estaba grabando unas escenas.

Solomon explicó en Twitter que estaban conduciendo juntos cuando Reeves, de 54 años, vio un letrero en el césped de alguien que decía: “Estás impresionante”.

So yesterday this sign was out on a lawn on the way to set. Keanu jumped out of the car and did this. pic.twitter.com/OI1bQJ1nfy

El mensaje fue una referencia a un momento viral en junio en el que Reeves dijo esas palabras a la multitud en la conferencia de videojuegos E3 después de que un fanático le gritara la frase desde la audiencia.

Al ver el letrero, Reeves detuvo el auto, se bajó y se arrodilló en el pasto para escribir “Stacey, ¡estás impresionante!”, junto con su firma.

“Así que ayer este letrero estaba en un césped en el camino al set. Keanu saltó del auto e hizo esto”, escribió Solomon, compartiendo fotos del momento en Twitter.

Por supuesto Stacey, la admiradora, quedó en shock junto a sus hijos por el gesto de su ídolo.

“Wow, ayer fue un sueño hecho realidad. Sabíamos que Keanu Reeves estaba filmando en nuestra calle, así que mi hijo dijo que necesitábamos hacer un cartel que dijera ‘estás impresionante’, ¡Así que lo hicimos! ¡Unos cuantos autos pararon pero luego un auto paró y ahí estaba! ¡En realidad se detuvo! ¡Oh, cielos!”, escribió en Twitter.

Wow! Yesterday was a dream come true! We knew @KeanuReevess_ was filming up the street so my son said we need to make a sign that says "you're breathtaking" so we did! A few cars stopped but then a car stopped and there he was!! He actually stopped! Oh my heavens! @ed_solomon pic.twitter.com/TBGvAC8kEO

— [email protected] (@sjhunt305) July 18, 2019