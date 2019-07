La presentadora confesó que también sufre de algunos problemas luego del exceso de maquillaje. Carolina Cruz reveló el problema de acné que está padeciendo

Carolina es una de las mujeres que se ha caracterizado por su trabajo ante las cámaras, ya sea de televisión o de fotografía, pues su registro es único. Por más de una década, su belleza ha sido de admirar, pero eso no significa que no sufra de algunos inconvenientes.

Si bien, la modelo es vanidosa, en una de sus recientes publicaciones confesó que sufre de acné. Esto luego de que retomará su trabajo en la televisión, lo que hace que diariamente tenga que maquillarse.

"Tenía la cara súper bien porque últimamente como volví a la rutina de maquillarme todos los días se me ha estado brotando mucho porque no estaba acostumbrada a eso", afirmó.

Cabe recordar que durante el primero año de Matías la presentadora muy poco trabajo, pues quería dedicarse a su familia; por lo que sus apariciones en público eran de baja intensidad, al igual que su rutina de maquillaje.

Después, Carolina continuó diciendo que hasta hace pocos días le volvieron a salir granos, algo que no cree que se le pasará rápidamente.

Pero, no todo fue negativo, la modelo sacó a flote su humor y dijo que la parición de esos "ojos" es porque volvió a la pubertad.

" Tenía la cara súper bien hasta ayer por la noche que me salió este otro ojo y otro ojo chiquito aquí abajo… Mañana tengo un evento, no creo que se me cure de aquí a mañana, pero voy a verle el lado positivo y voy a pensar que es la pubertad", dijo Cruz en sus historias.