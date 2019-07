Cynthia Rodríguez reveló toda la verdad sobre su supuesta boda con Carlos Rivera

Uno de los rumores que más ha sonado con fuerza en la farándula mexicana es la boda secreta de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera. Ahora, finalmente la conductora y cantante habló sobre el tema y dijo toda la verdad.

En su programa 'Todo un Show', Cynthia se tomó un momento para hablar sobre su relación con Carlos Rivera “Tenemos algo tan bonito. Un amor tan fuerte, un amor donde nos amamos en libertad, donde nos apoyamos, nos protegemos siempre, nos cuidamos siempre. Es por eso que no queremos que nadie opine si les gusta, si no les gusta, si están de acuerdo o no están de acuerdo. Por eso no compartimos nada”.

Pidió ser reconocida por su trabajo y no por su actual relación amorosa “Quiero decirles que nunca más voy a volver a hablar de mi relación, porque no quiero nunca que se vea como que yo estoy aprovechando el momento, porque gracias a Dios no está en un gran momento y deseo que le vaya mucho mejor; pero yo también he trabajado muchísimo, he trabajado 14 años sin parar y quiero que hable también de mi trabajo. No solamente que soy la novia o pareja de, aunque me siento super orgullosa".

Finalizó diciendo “Soy una mujer que se siente completamente amada y respetada, como nunca en mi vida. Yo sé que estoy con la persona perfecta para mí y sobre todo sé que es el amor de mi vida. Yo por eso les pido mucho respeto”.

