Ximena Romo y sus elegantes respuestas a quienes critican su película con Vadhir

✨TRAILER #ComoSiFueraLaPrimeraVez Hace año y medio nos fuimos @vadhird @paco.rueda.b y #alejandrocamacho junto con nuestro director @mtvalle a Republicana Dominicana 🇩🇴 para contar la historia de amor entre Luci y Diego. 30 de Agosto en cines ⚡️