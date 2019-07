Frida Sofía insinúa que la pelea con Alejandra Guzmán le ha servido de publicidad

Una de las polémicas más sonadas en los últimos meses del espectáculo mexicano ha sido la pelea entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía.

Ahora Frida Sofía, modelo y cantante, sigue añadiendo leña al fuego.

Cuando se encontraba en el aeropuerto de Los Ángeles, California, Frida fue interceptada por una reportera que le hizo algunas preguntas, incluyendo la inevitable sobre la relación con su madre y todo lo ocurrido.

Al señalar que todo puede haber sido por publicidad, la modelo contestó ‘‘Ah eso si no, eso no es cierto pero no me voy a poner a discutir ni dar explicaciones de eso porque al final si fue como una publicidad, o sea, pero era un nudo en la garganta en realidad’’.

Desde hace meses, madre e hija han mantenido una pelea muy pública a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Incluso, Frida acusó a la Guzmán de robarle a su novio.

Afirman que Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se casaron en secreto La pareja prefiere tener una relación no pública.

Durante el encuentro con la reportera, la influencer habló sobre su debut como cantante en los premios de Balón de Oro ‘‘La verdad no esperé sentirme así, como nerviosa, al principio me tembló la patita y ya después dije: no, de aquí soy’’.

Te recomendamos en video