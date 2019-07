Afirman que Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se casaron en secreto

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se han caracterizado por tener una relación muy discreta y lejos de loa medios. Al parecer, la pareja decidió mantenerse bajo perfil incluso para dar el gran paso al matrimonio.

Daniel Bisogno, conductor del programa Ventaneando reveló que una fuente cercana a la pareja le contó que se casaron en una pequeña ceremonia íntima solo con familiares.

“Según la persona que me cuenta fue en la tierra de ella, allá en Monclova Coahuila, y nada más eran como 20 personas que era la familia de ella y creo la mamá de Carlitos y así con muy allegados y así supuestamente lo hicieron, pero no se sabe, ya ves que luego dicen y no. “Se juntaron en la fiesta y toda lo cosa, y la mamá de Carlitos dicen que lloró bastante. El caso es que fue todo muy chiquito y toda la cosa, sí bailaron y todo entre ellos”, contó Bisogno.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez están de viaje

En los últimos días, tanto Carlos como Cynthia han publicado fotos en Europa, sin embargo, no han sido fotografías juntos. Mientras Cynthia mostró imágenes en Venecia, las fotos de Carlos eran de Santorini.

"Días de caminatas, noches de pasta, bellinis y paseo en góndola. Venecia es única y mágica, mi corazón sonríe también", escribió Cynthia en su cuenta de Instagram.

