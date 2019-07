Game of Thrones consigue 32 nominaciones a los premios Emmy 2019

Las nominaciones para los 71 Primetime Emmy Awards fueron anunciadas el martes.

Fue una gran mañana para el éxito de HBO "Game of Thrones". Con 32 nominaciones, el programa estableció un nuevo récord para la mayoría de las nominaciones obtenidas en un solo año por cualquier serie dramática en los Emmy.

GOT ya tiene el récord como la serie en horario estelar más ganadora del premio Emmy en la historia con 42.

Categorías principales para los Emmy 2019:

Mejor actor principal en una miniserie o película para televisión

Mahershala Ali, "True Detective"

Benicio del Toro, "Escape at Dannemora"

Hugh Grant, "A Very English Scandal"

Jared Harris, "Chernobyl"

Jharrel Jerome, "When They See Us"

Sam Rockwell, "Fosse/Verdon"

IKEA recrea las escenografías de Friends, Stranger Things y Los Simpsons La empresa sueca demostró que con su catálogo puedes tener la sala de Mónica.

Mejor actriz principal en una miniserie o película para televisión

Amy Adams, "Sharp Objects"

Patricia Arquette, "Escape at Dannemora"

Aunjanue Ellis, "When They See Us"

Joey King, "The Act"

Niecy Nash, "When They See Us"

Michelle Williams, "Fosse/Verdon"

Mejor actor principal en una serie de comedia

Anthony Anderson, "Black-ish"

Don Cheadle, "Black Monday,"

Ted Danson, "The Good Place"

Michael Douglas, "The Kominksy Method"

Bill Hader, "Barry"

Eugene Levy, "Schitt's Creek"

Harry Styles negocia con Disney para ser el príncipe Eric de La Sirenita Medios estadounidenses afirman que todo está encaminado.

Mejor actriz principal en una serie de comedia

Christina Applegate, "Dead to Me"

Rachel Brosnahan, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Julia-Louis Dreyfus, "Veep"

Natasha Lyonne, "Russian Doll"

Catherine O'Hara, "Schitt's Creek"

Phoebe Waller-Bridge, "Fleabag"

Mejor actor principal en una serie de drama

Jason Bateman, "Ozark"

Sterling K. Brown, "This is Us"

Kit Harrington, "Game of Thrones"

Bob Odenkirk, "Better Call Saul"

Billy Porter, "Pose"

Milo Ventimiglia, "This Is Us"

Mejor actriz principal en una serie de drama

Emilia Clarke, "Game of Thrones"

Jodie Comer, "Killing Eve"

Viola Davis, "How to Get Away With Murder"

Laura Linney, "Ozark"

Mandy Moore, "This Is Us"

Sandra Oh, "Killing Eve"

Robin Wright, "House of Cards"

Jimena Pérez se despide de Ventaneando por esta conmovedora razón La conductora agradeció el apoyo de sus compañeros.

Mejor miniserie

"Chernobyl"

"Escape at Dannemora"

"Fosse/Verdon"

'Sharp Objects"

"When They See Us"

Mejor serie de comedia

"Veep"

"The Marvelous Mrs. Maisel"

"Barry"

"The Good Place"

"Fleabag"

"Russian Doll"

"Schitt's Creek"

Publican el tráiler de ‘Hustlers’, la película protagonizada por Jennifer López y Cardi B También actúan Constance Wu y Julia Stiles

Mejor serie de drama

"Better Call Saul"

"Bodyguard"

"Game of Thrones"

"Killing Eve"

"Ozark"

"Pose"

"Succession"

"This Is Us"

La ceremonia de premiación se realizará el 22 de septiembre desde Los Ángeles.

Te recomendamos en video