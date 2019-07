El mensaje de Yadhira Carrillo a Lety Calderon tras la detención de Juan Collado

La actriz Yadhira Carrillo se ha enfrentado a los cuestionamientos en torno al caso de su esposo, el abogado Juan Collado, quien fue detenido en México por lavado de dinero y delincuencia organizada.

El asedio de la prensa sobre Yadhira giran en torno al estado de salud de su esposo, así como de la relación que este tuvo con la también actriz Leticia Calderón.

La protagonista de exitosas telenovelas mexicanas, comentó si ante la situación que está viviendo, ha recibido alguna llamada o mensaje de Leticia, quien además tiene dos hijos con el abogado.

"Lety no me ha buscado pero ella sabe que estoy aquí para lo que ella requiere y necesite; ella y los niños. Tienen mi casa, mi corazón, mi ayuda, mi compañía, todo”, aseguró Yadhira para el programa Sale el Sol.

A post shared by Leticia Calderon (@leticiacalderonof) on Jun 12, 2019 at 8:49am PDT

View this post on Instagram

Carrillo también ha sido cuestionada sobre la ex Miss Universo, Alicia Machado, luego de que en una publicación de Suelta la Sopa, calificara de "malandro" a su esposo.

“Sí, ese es el problema de la doble moral, que lo malandro no se les nota. Qué pena por ella. Comenzó un nuevo circo. Saludos chicos en el estudio”, escribió Machado.

"No respondo de ninguna manera a nadie de manera particular. y quiero que quede algo bien claro, me case on un hombre importante sí y no me averguünza estar aquí todos los días y así será hasta que salga de aquí