Meghan Markle admitió en público no pasarla bien tras una ola de críticas

Los días turbulentos no han terminado para Meghan Markle. La esposa del príncipe Harry fue captada por las cámaras mientras reconocía que no es sencillo ser parte de la familia real. Fue durante la premier del Rey León en Londres, cuando la Duquesa de Sussex hizo el comentario viralizado en las redes sociales.

A través de una cuenta en Twitter, un fanático de la realeza difundió el momento en que Meghan Markle y el príncipe Harry son saludados por el cantante, Pharrell Williams. El productor musical de la cinta de Disney felicitó a los duques por su unión y fue entonces cuando la ex actriz tuvo un momento de sinceridad.

Varias decisiones de Meghan han provocado críticas en Inglaterra. Todo comenzó con la costosa renovación de su nueva residencia y el bautizo privado de Archie. A los británicos no les gustó que ni siquiera se revelara la identidad de los padrinos del pequeño.

Es por ello que cuando Pharrell Williams los elogió por su “maravillosa unión”, que considera “significativa en el clima de hoy”. Meghan respondió: “Gracias, no te lo ponen fácil”.

P: Hey how you doing bro?

H: I love the shorts.

P: So happy for your union. Love is amazing. It’s wonderful.Don’t ever take that for granted but what it means in today’s climate I just wanted to tell u it’s so significant for so many of us.Seriously…

M: Thank u so much. pic.twitter.com/Xc116yqWVx

