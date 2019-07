La hermana del futbolista confesó en su cuenta de YouTube los problemas alimenticios que padeció. La hermana de James confesó sus problemas con la anorexia



Desde pequeña la modelo fue de contextura pesada. En ese momento no se sentía insatisfecha con su cuerpo porque era feliz, pese a que no sobraban los comentarios en las calles sobre su peso.

A post shared by Juana Valentina. (@juanavalentina) on Dec 24, 2016 at 9:57am PST

View this post on Instagram

El verdadero problema salió a flote cuando tenía 14 años, pues hubo comentarios que la marcaron.

"Yo tuve una época en la que me concientizó de que estaba muy pasada de peso, me miraba al espejo y no me gustaba para nada lo que estaba viendo. No me sentía cómoda vistiéndome, para mi eso era un martirio y fue cuando decidí hacer un cambio", afirmó.