La estricta condición que Frida Sofía impuso para reconciliarse con su madre

La pelea entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía parece no tener fin, sin embargo, la joven de 27 años sí está dispuesta a arreglar las cosas con su madre y así lo demostró luego de participar en la ceremonia del Balón de Oro.

La cantante que debutó recientemente fue entrevistada por el programa Hoy y aseguró que sí existe la posibilidad de una reconciliación aunque con ciertas condiciones que dejó muy claras.

"Todo el mundo me está preguntando eso, y como lo dije y lo vuelvo a repetir, yo creo que necesitamos las dos, ayuda de un profesional y me encantaría hacerlo enfrente de ustedes porque atrás de las puertas es otra onda…" dijo Frida Sofía.

Frida Sofía dio un tierno mensaje para Alejandra Guzmán

Cómo conseguir el filtro de ‘viejito’ con el que los famosos se han vuelto virales al sumarse años Las fotos con el filtro se han hecho virales

Aunque muchos podrían creer que Frida solo dirige palabras de pelea a su madre, esta vez trató de ser un poco más cariñosa y su mensaje fue positivo.

"Te deseó lo mejor ma y gracias por todo lo que me has enseñado detrás de cámaras como vestirme todo lo que me has dado de tu corazón y te amo siempre", le dijo Frida a la estrella de rock.

Pese a todos los problemas parece que la reconciliación entre madre e hija cada vez se aproxima más. Alejandra también ha enviado mensajes a su hija y ha manifestado su disposición por reconciliarse.

Te mostramos en video: