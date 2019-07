El artista colombiano, que ha logrado un éxito internacional, dejó callado a detractor que intentó acaparar la atención con comentarios negativos. Épica respuesta de J Balvin a quien lo cuestionó por su fama



J Balvin es reconocido por ser uno de los cantantes de música urbana, más importantes mundialmente. El antioqueño logró cautivar la industria internacional con su particular estilo musical; de esta manera logra posicionarse como uno de los mejores en las plataformas digitales.

No obstante, la buena actitud del cantante no genera la misma reacción en los internautas, así lo reveló en una de sus recientes historias de Instagram. En la publicación aparecía el comentario que recibió de un detractor, que lo cuestionaba por el dinero y popularidad que tiene actualmente.

Como en pocas ocasiones, el artista le respondió que ha sido coherente con su discurso. Así como cuando era pequeño, él sigue disfrutando de la vida, pero a diferencia de antes es más selectivo por gente como él, llena de mala actitud.

"Cuando no tenía me reía igual y tenía más gente a mi alrededor. Ahora soy más selectivo como por ejemplo no tener seres como tú cerca. Tú teniendo o no teniendo te sientes infeliz solo con el comentario", escribió J Balvin.