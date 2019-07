Esta estrella podría ser el nuevo agente 007 y es toda una celebración del empoderamiento femenino

La próxima película de James Bond mostrará al agente secreto pasar la antorcha, y los fanáticos de la franquicia inspirada en Ian Fleming se sorprenderán al saber qué estrella será la nueva agente 007.

Los informes afirman que el próximo Agente 007 será interpretado por la actriz británica Lashana Lynch.

Lynch, de 31 años, tuvo un papel destacado en "Capitana Marvel" como Maria Rambeau, la mejor amiga del superhéroe titular y piloto de la Fuerza Aérea.

