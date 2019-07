Khloé Kardashian sigue "burlándose" de Jordyn Woods en Instagram

Ahora que el dramático final de la temporada de Keeping Up With the Kardashians sobre el triángulo amoroso Tristan Thompson-Jordyn Woods-Khloé Kardashian ha terminado, los seguidores de la célebre familia siguen hablando sobre la traición de Tristan y Jordyn.

Khloé publicó un meme sobre las otras mujeres, que decía: "Una chica le preguntó a mi hombre: '¿es ella tu novia, novia o simplemente una chica con la que estás hablando?' … ¡¡ESTÚPIDA!! Si te mato, estás muerto muerto o simplemente no respiras"

Todo esto podría ser solo un post en broma, pero considerando la experiencia íntima de Khloé con las infidelidades, esto también podría interpretarse como una forma de burla para las mujeres con las que Tristan y / o Lamar la engañaron, incluida Jordyn Woods.

Khloé también tuvo algunas palabras para las otras mujeres en esta temporada de Keeping up with the Kardashians, cuando dijo: "¡Vayanse a la mi****! Estas perras piensan que pueden follar con nuestros hombres".

FOTOS Una elegante Kate Middleton de azul disfruta con el príncipe William de Wimbledon Los Duques de Cambridge llegaron sonrientes al torneo.

Y aunque sí, este meme es divertido, también recordemos que nadie puede engañar solo, y si vas a estar enojado con alguien al respecto, probablemente debería ser el compañero que te engañó porque te traicionaron de una manera más grande, más que la persona de rescate con la que tuvieron una aventura.

Te recomendamos en video